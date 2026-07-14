Домен t.me вернулся

Короткий домен Telegram t.me снова вернулся в строй. Реестр доменной зоны .me восстановил его DNS-записи, а статус serverHold, из-за которого адрес фактически исчез из интернета, был снят. Это значит, что ссылки формата t.me снова должны открываться в браузерах.

Правда, не мгновенно у всех: DNS-записи кешируются у провайдеров и разных служб, поэтому полное восстановление может занять до 24 часов.

Ранее домен внезапно исключили из DNS на уровне реестра .me. В WHOIS у него появился статус serverHold, который устанавливает не регистратор, а оператор доменной зоны. В результате короткие ссылки Telegram перестали работать по всему миру, хотя сам мессенджер продолжал функционировать штатно.

На случай затяжного сбоя Telegram уже начал подменять ссылки t.me на telegram.me внутри своих приложений. Старые адреса при этом продолжали открываться непосредственно в мессенджере, но браузеры отправляли пользователей в цифровую пустоту.

Причины отключения домена до сих пор официально не названы. Неизвестно, был ли это технический сбой, юридический вопрос или ручное решение оператора реестра.

Теперь t.me формально вернулся. Осталось дождаться, пока об этом узнают DNS-серверы по всему миру.