Засуха на Амазонке изменила химический состав атмосферы Земли

В 2023 году Амазонка пережила самую сильную засуху в истории. Ученые из Химического института Макса Планка раскрыли неожиданное последствие этого бедствия. Исследование показало, что засуха повлияла на химический состав земной атмосферы.

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В обычных условиях почва вытягивает из воздуха газ растительного происхождения изопрен. Но в засуху она перестала это делать. Как показали расчеты, способность почвы поглощать этот газ упала примерно на четверть от нормального уровня. Последствия этого сдвига распространились далеко за пределы тропических лесов.

В 2023 году из-за мощного Эль-Ниньо уровень воды в реках достиг исторического минимума, а растительность в регионе подверглась значительному стрессу. Тропические леса производят изопрен в объеме более 500 мегатонн по всему миру ежегодно, а Амазонка является одним из крупнейших источников на планете.

Почва поглощает изопрен из атмосферы и помогает контролировать его уровень. Но при засухе активность микробов, расщепляющих этот газ в почве, снижается. В результате его содержание в атмосфере растет.

Ученые отметили, что изменение химического состава атмосферы оказывает каскадное воздействие на экосистемы. В частности, высокие уровни изопрена снижают окислительную способность атмосферы и увеличивают срок хранения метана, добавляя еще одну проблему для климата, помимо самой засухи, сообщает Earth.com.

Ранее австралийские метеорологи подтвердили наступление Эль-Ниньо в 2026 году. Эксперты прогнозируют, что текущее явление будет «очень сильным.