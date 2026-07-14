В работе Spotify произошел сбой

Пользователи музыкальной платформы Spotify сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, 42% пользователей жалуются на работу приложения, 26% испытывают трудности с потоковой передачей аудио, еще 21% отметили перебои в работе сайта.

Согласно сведениям Downdetector, более 8,6 тыс. пользователей сообщили о нарушениях в работе в США. Также сбои фиксируются в Великобритании (3,4 тыс.), Германии (1,2 тыс.) и Нидерландах (1,3 тыс.).