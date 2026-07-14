Запрет соцсетей в Австралии с треском провалился

Запрет социальных сетей для подростков в Австралии провалился. Как сообщает Reuters, технически реализовать ограничения доступа для пользователей, не достигших 16 лет, оказалось почти невозможно.

Запрет действует в Австралии с декабря 2025 года. Вскоре после его введения стали появляться публикации с перечислением способов, позволяющих обойти ограничения. Власти страны попытались усилить давление на владельцев соцсетей на этом фоне.

Агентство отмечает, что еще в 2025 году группа исследователей создала более 50 учетных записей от лица австралийцев в соцсетях, просто указав при регистрации, что возраст пользователя составляет 16 лет. Им не потребовалось проходить дополнительные проверки. Метод подтверждения возраста, основанный на анализе сетевой активности пользователя, в этой ситуации администрациями социальных сетей не применяется, а анализ портретов может быть недостаточно эффективной мерой.

Все 50 тестовых учетных записей до сих пор активны и не заблокированы администрацией по подозрению в принадлежности несовершеннолетним. При этом некоторые из фиктивных пользователей получают через социальные сети рекламные предложения для молодежи — это косвенно подтверждает осведомленность руководства площадках о возрасте условного пользователя.