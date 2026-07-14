Глава NASA расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре

Глава НАСА Джаред Айзекман оставил автограф в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре. Об этом сообщает РИА Новости.

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В гостевой книге гостиницы «Байконур» он оставил автограф и указал свой позывной — Rook.

Айзекман прибыл на космодром в преддверии пуска ракеты с кораблем «Союз МС-29», на котором космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон отправятся на Международную космическую станцию (МКС).

В дублирующий экипаж включены российские космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Дениз Бернхем.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» намечен на 17:48 мск 14 июля. Ожидается, что экспедиция на орбите продлится 261 сутки.

«Союз-2.1а» – российская трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Союз-2», предназначенная для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также различных космических аппаратов на околоземную орбиту. Она является модернизированной версией ракеты «Союз-У» и оснащена цифровой системой управления.