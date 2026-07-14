Ученые призвали мазать окна йогуртом

Доктор Бен Робертс из Университета Лафборо нашел необычный способ снижения температуры в жилых помещениях. По его данным, нанесенный на внешнюю сторону окон натуральный йогурт создает тонкий слой, отражающий часть солнечных лучей, передает Daily Mail.

В ходе эксперимента с двумя идентичными домами исследователь зафиксировал снижение температуры в обработанном строении в среднем на 0,6 °C, а в особо жаркие дни разница достигала 3,5 °C.

Ученый пояснил, что искал бюджетные решения для защиты от перегрева. Он также отметил, что запаха после высыхания продукта не остается, так как этот процесс занимает около 30 секунд.

Более действенным методом, по его словам, является использование фольги на окнах — она снижает жару в помещении до 6 °C. Однако йогуртовый способ вызвал скептическую реакцию в социальных сетях. Пользователи выражали сомнение в его практичности, отмечая возможный запах и привлечение насекомых.

Новость появилась на фоне рекордной жары в Великобритании. Ученые Редингского университета зафиксировали уже 15 дней с температурой выше 30 °C в 2026 году. Предыдущий максимум в 14 таких дней был установлен в 1976 году. По словам профессора Эндрю Чарлтона-Переса, изменение климата делает подобные явления более частыми, что создает реальные риски для здоровья населения. Эксперты продолжают поиск доступных способов охлаждения жилья.