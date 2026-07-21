Китай против США: космическая гонка XXI века

60 лет назад СССР и США соперничали друг с другом в космической гонке — и победительницей стала Америка. Но в XXI веке развернулась новая, уже лунная, гонка, и теперь место СССР занял Китай. Портал theconversation.com рассказал, чем отличается нынешняя космическая гонка от прошлой, и чего рассчитывают добиться страны-участницы.

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Несмотря на глобализацию космоса, пока только три страны способны отправлять людей в космос на собственных ракетах: США, Россия и Китай. По большей части, это отражает тот факт, что космические полеты становятся гораздо сложнее, если в них участвуют люди — им нужна стабильная подача пищи, тепла и воздуха.

Космос — очень суровая среда, которая не прощает даже малейшие ошибки. На помощь космонавтам не смогут прийти спасатели, поэтому все, что им нужно, должно проверяться по много раз перед реальным полетом.

Отчасти благодаря этому Китай и смог нагнать отставание от США и России в плане космических достижений, хоть страна и включилась в аэрокосмическую гонку на десятки лет позже. В 2021-м у Китая появилась собственная модульная космическая станция «Тяньгун». Она не такая большая, как МКС, но ее вполне можно расширить в будущем.

Китайская лунная программа «Чанъэ» благополучно вернула на Землю образцы грунта с дальней стороны Луны, развернула спутники для более надежной коммуникации и изучила поверхность планеты с помощью роверов. Партнерство с Россией и эти успехи сделали Китай главным конкурентом Штатов во лунной гонке.

Как она в итоге развернется? У каждого государства свои цели. Так, США хочет построить перманентную жилую базу на южном полюсе Луны. Подобные посты, возможно, будут работать примерно таким же образом, как МКС или исследовательские базы в Антарктиде, где разные команды сотрудников периодически сменяют друг друга.

NASA использует аппарат «Орион» для того, чтобы доставить астронавтов с Земли на Луну. Но для того, чтобы приземлиться, им потребуется отдельный посадочный модуль, которого пока не существует. По крайней мере, в завершенной форме. Компании Blue Origin и SpaceX соперничают друг с другом в разработке этого посадочного модуля; в 2027-м состоится важный тест — «Орион» попытается состыковаться с одним или обоими модулями на низкой околоземной орбите.

В течение следующих нескольких лет флот роботизированных аппаратов будет доставлять научные эксперименты и грузы, а также использовать роверы, чтобы разведать потенциальные локации и места посадки для лунных баз. Как и в случае с посадочным модулем, многие из этих миссий проводятся частными аэрокосмическими компаниями.

Но южный полюс Луны — сложное место для работы космонавтов. Депозиты льда находятся на дне кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет, из-за чего температуры там падают ниже -200 градусов Цельсия. Рядом с полюсом есть верхушки гор, которые почти всегда видны с Земли, но если они вдруг пропадают с горизонта, то для коммуникации потребуются спутники. Не говоря уже о том, что на Луне солнце поднимается всего на пару градусов над горизонтом, и иногда не показывается днями — некоторые регионы погружены в долгие периоды тьмы. Холод также требует обогрева аппаратуры и самих людей, но для того, чтобы снабжать их энергией без стабильного солнечного света, нужны альтернативные источники питания.

В 2029-2032 годах наступит следующая фаза освоения Луны: инженеры и космонавты намерены заложить фундамент для ключевой инфраструктуры, такой как источники питания и системы коммуникации. Бурение скважин и раскопки помогут подготовить грунт для строительства будущей базы, которая может быть отчасти подземной, чтобы защитить персонал от радиации и падения мелких объектов. NASA также отправит на поверхность Луны пилотируемый аппарат японского производства, оснащенный герметичной кабиной. Он позволит людям работать в мобильной лаборатории без громоздких скафандров.

Уже с 2032-го NASA рассчитывает, что люди будут продолжительное время жить на Луне, строить модульную базу и добывать ресурсы Луны, чтобы генерировать воду, кислород и даже стройматериалы.

Китай, тем временем, сотрудничает с Россией и рядом других государств. В течение следующих нескольких лет Пекин собирается протестировать пилотируемую капсулу «Мэнчжоу» и посадочный модуль «Ланьюэ». К 2035 году должно начаться строительство базы, тоже на южном полюсе — страны соперничают еще и за самое выгодное место для своего поста.