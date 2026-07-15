Samsung выпустила новый SSD, который дороже и медленнее модели 2022 года

Samsung расширила линейку твердотельных накопителей серии 990, впервые представленную в 2022 году, выпустив новую модель SSD 990. Несмотря на обновление ассортимента, новинка оказалась дороже флагманского SSD 990 Pro, хотя уступает ему по характеристикам, сообщает 4pda.

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Стоимость Samsung SSD 990 составляет $269,99 за версию объемом 1 ТБ и $529,99 за модификацию на 2 ТБ. Для сравнения, модель 990 Pro, дебютировавшая в 2022 году, обеспечивала более высокие скорости передачи данных при меньшей стартовой цене.

Максимальная скорость последовательного чтения нового накопителя достигает 7250 МБ/с против 7450 МБ/с у 990 Pro. Скорость последовательной записи снизилась с 6900 до 6450 МБ/с. Также ухудшились показатели случайного чтения и записи — до 850 тыс. и 1,2 млн операций ввода-вывода в секунду соответственно, тогда как у 990 Pro они составляли 1,4 млн и 1,55 млн IOPS.

Одновременно Samsung пересмотрела стоимость и самой серии 990 Pro. Если на старте продаж в 2022 году версии объемом 1 ТБ и 2 ТБ оценивались в $179 и $309 соответственно, то теперь их рекомендованные цены выросли до $320 и $640.

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