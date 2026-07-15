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Samsung представила SSD 990 с более высокой ценой и сниженной скоростью

Газета.Ruиещё 1

Samsung расширила линейку твердотельных накопителей серии 990, впервые представленную в 2022 году, выпустив новую модель SSD 990. Несмотря на обновление ассортимента, новинка оказалась дороже флагманского SSD 990 Pro, хотя уступает ему по характеристикам, сообщает 4pda.

Samsung выпустила новый SSD, который дороже и медленнее модели 2022 года
© Samsung

Стоимость Samsung SSD 990 составляет $269,99 за версию объемом 1 ТБ и $529,99 за модификацию на 2 ТБ. Для сравнения, модель 990 Pro, дебютировавшая в 2022 году, обеспечивала более высокие скорости передачи данных при меньшей стартовой цене.

Максимальная скорость последовательного чтения нового накопителя достигает 7250 МБ/с против 7450 МБ/с у 990 Pro. Скорость последовательной записи снизилась с 6900 до 6450 МБ/с. Также ухудшились показатели случайного чтения и записи — до 850 тыс. и 1,2 млн операций ввода-вывода в секунду соответственно, тогда как у 990 Pro они составляли 1,4 млн и 1,55 млн IOPS.

Одновременно Samsung пересмотрела стоимость и самой серии 990 Pro. Если на старте продаж в 2022 году версии объемом 1 ТБ и 2 ТБ оценивались в $179 и $309 соответственно, то теперь их рекомендованные цены выросли до $320 и $640.

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