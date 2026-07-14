В Китае создали уникальный ИИ-чип

Китайский стартап разработал инновационный процессор для искусственного интеллекта, способный решить проблемы энергопотребления и пропускной способности в сфере высокопроизводительных вычислений.

Китайская компания Shanghai Oriental Compute Core Technology представила первый в мире программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти, передает РИА «Новости».

Новая разработка призвана преодолеть существующие ограничения в производительности китайских вычислительных систем.

«Китайский стартап Shanghai Oriental Compute Core Technology выпустил свой дебютный флагманский продукт – первый в мире ИИ-чип, построенный на программно-определяемой 3D-архитектуре с вычислениями вблизи памяти», – говорится в сообщении издания Yicai.

Гендиректор предприятия Вэй Шаоцзюнь уточнил, что комбинация передовых архитектурных решений обеспечивает процессору высокую энергоэффективность и производительность. Инновация позволит китайской индустрии снизить зависимость от зарубежных технологических платформ, обеспечив стабильность цепочек поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне китайская вычислительная система LineShine возглавила мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

Месяцем ранее правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий.

Осенью прошлого года Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia.