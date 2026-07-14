Найдены первые окаменелости детенышей тираннозавра рекса

Британские палеонтологи обнаружили окаменевшие останки детеныша тираннозавра рекса. Находка стала первой в своем роде. Интересно, что окаменелости долгое время пролежали в запасниках музея, где никто не подозревал об их истинной ценности.

Сотрудники Университета Бата проанализировали фрагментированные кости из коллекции музея. Одна из них была частью стопы и, как удалось установить, принадлежала не взрослой особи.

Поверхность кости была невероятно пористой. Отверстия остались от густой сети кровеносных сосудов, которые питали скелет по мере роста.

Дальнейшие наблюдения показали, что кость принадлежала очень миниатюрному тираннозавру рексу. Ученые отметили, что останки детенышей были почти идентичны костям взрослых тираннозавров, за исключением размеров.

Так, кость стопы имела все черты огромного взрослого тираннозавра, но не являлась такой длинной. Зубы детенышей были короткими и стертыми, так как они рано переходили на твердую пищу.

Расчеты показали, что детеныш тираннозавра достигал 75 см в длину и весил около 2,5 кг. При вылуплении из яйца его вес должен был составлять не больше 1,7 кг. Это намного меньше предыдущих оценок.

Новые данные свидетельствуют, что тираннозавры откладывали маленькие яйца, но в большом количестве — от 20 до 30. Высокая численность потомства позволяла компенсировать высокую смертность, сообщает Biology.

Ранее в Аргентине обнаружили динозавра, похожего на цаплю. Он жил около 70 миллионов лет назад.