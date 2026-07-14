Швейцария начала расследование в отношении Google

В Швейцарии федеральная комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) начала расследование в отношении компании Google. Об этом сообщило Reuters.

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Оказалось, что техногигант отключил функцию, позволяющую пользователям Android выбирать поисковую систему по умолчанию при первоначальной настройке устройства. Вместо этого система автоматически устанавливала Google Search. При этом в остальных европейских странах эта возможность была сохранена — не повезло лишь жителям конфедерации.

Как отметили в COMCO, на цифровых рынках решающую роль играют настройки по умолчанию. Отменив названную опцию, Google ограничил видимость возможности других поисковых систем. Комиссия усмотрела в таких шагах признаки недопустимого ограничения конкуренции.

В начале июля суд Европейского союза поддержал решение по делу Google и не стал отменять штраф в 4,1 миллиарда евро, наложенный на эту компанию за предполагаемые антиконкурентные действия. Оказалось, что Google создавала несправедливые преимущества для собственных приложений.