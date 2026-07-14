Блогер создал полностью прозрачный iPhone

YouTube-блогер jOhnZoid представил полностью прозрачный iPhone 6 Plus, в котором через корпус и экран можно рассмотреть внутренние компоненты устройства. Подробнее об устройстве он рассказал в последнем видео.

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Техноблогер заменил оригинальный корпус смартфона на прозрачную пластиковую конструкцию. В нее удалось перенести все основные элементы стандартного iPhone 6 Plus: аккумулятор, материнскую плату, шлейфы и другие детали. После сборки продолжают работать кнопка «Домой», клавиши регулировки громкости и переключатель беззвучного режима. Однако главной особенностью модификации стал не сам корпус, а переработанный дисплей.

Для создания прозрачного эффекта автор разобрал LCD-модуль и удалил часть отражающих слоев подсветки. Благодаря этому экран сохранил работоспособность, но стал частично прозрачным, из-за чего через него можно увидеть расположенные внутри компоненты смартфона.

При этом у решения есть серьезные ограничения. Из-за отсутствия некоторых слоев дисплея изображение остается хорошо различимым только под определенным углом или в условиях низкой освещенности. При ярком свете экран становится практически нечитаемым. Несмотря на это, смартфон сохраняет основные функции. Блогер показал запуск игр Doom и Subway Surfers.

По словам jOhnZoid, повторить подобный эксперимент владельцы iPhone 6 Plus могут самостоятельно при наличии подходящего прозрачного корпуса и навыков работы с дисплеем. Однако современные модели Apple с OLED-экранами значительно сложнее подвергнуть такой модификации.