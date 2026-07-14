Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе GitHub, Google и Apple

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила ограничений на доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – сказали в ведомстве.

Google перестал открываться в России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пользователи жалуются на сбои в работе сервиса GitHub, Google и Apple.