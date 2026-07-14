США разрешили испытания космического зеркала

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила компании Reflect Orbital провести испытания спутника Earendil-1, который будет отражать солнечный свет обратно на Землю, - сообщает new-science.ru. Технология должна создать дополнительное освещение в ночное время для энергетики, сельского хозяйства и других сфер.

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Спутник сможет направлять солнечные лучи на участок площадью около пяти километров, а положение зеркала потребуется менять каждые несколько минут. Компания планирует создать группировку более чем из 50 тысяч таких аппаратов к 2035 году.

Однако эти планы вызвали обеспокоенность среди астрономов и специалистов по космической безопасности. Ученые предупреждают: отраженный свет не только может нарушать естественные биологические ритмы людей, животных и растений, но и мешать работе телескопов и спутниковых систем наблюдения. Дополнительной проблемой могут стать яркие вспышки света при изменении положения зеркал, которые способны создавать опасность для пилотов и водителей.

Впервые о "световом загрязнении" в небе серьезно заговорили несколько лет назад, когда компания SpaceX начала разворачивать спутниковую мегагруппировку Starlink. Вскоре после выведения первых спутников астрономы начали жаловаться на световое загрязнение, мешающее наблюдению за небесными телами. Из-за свечения аппаратов, а один спутник соответствует от третьей до седьмой звездной величины, их бывает сложно отличить от астероидов и комет.

Ранее в серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy, астрономы предупредили, что растущее световое загрязнение угрожает будущему их профессии. В частности, исследователи заявили, что впервые измерили, насколько более яркое ночное небо финансово и научно повлияет на работу крупной обсерватории. Так, моделирование показало, что самая темная часть ночного неба станет на 7,5% ярче в течение следующего десятилетия. Это на столько же уменьшит количество звезд, которые обсерватория может видеть.

Тем не менее налицо тенденция по увеличению числа коммерческих спутников, созданию крупных группировок для связи, искусственного интеллекта и космической энергетики. Развитие космических технологий должно учитывать не только экономическую выгоду, но и влияние на орбитальную среду, астрономию и экосистемы Земли, - подчеркивают эксперты.