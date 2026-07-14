В России перестал открываться сайт Apple. Пользователи Сети сообщают, что официальный сайт компании больше недоступен. При этом причины произошедшего пока не называются.

На момент публикации Apple не сообщала о сбоях в работе своих сервисов, а официальных комментариев о возможных причинах недоступности сайта для пользователей из России не поступало.

Ранее пользователи из России массово сообщили о проблемах с доступом к Google. Также короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать в браузерах по всему миру из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны .me.

19 июня пользователи сервиса «Авито» стали массово жаловаться на проблемы в работе платформы. Так, количество сообщений об этом превысило 5,1 тысячи.

15 июня в работе Wildberries и «Вайлдберриз Банка» также произошел массовый сбой: пользователи сервисов пожаловались, что у них не работают приложения и сайты. Больше всего жалоб о проблемах с доступом к платформам поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.