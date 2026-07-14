Раскрыто имя математика-астронома древних майя

Исследование в журнале Antiquity раскрыло имя древнего математика майя благодаря формуле, найденной на стене небольшого здания в Шультуне, Гватемала.

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Ученым впервые удалось не просто прочитать древние вычисления, но и узнать имя человека, который их сделал.

Наука без имен

В классический период истории майя, примерно с 250 по 900 год нашей эры, математика и астрономия занимали центральное место в жизни общества. Сложные расчеты, основанные на календарных датах и наблюдениях за небом, определяли буквально все — от возведения монументов до церемоний коронации правителей.

При этом имена самих «математиков-астрономов», которые все это вычисляли, оставались загадкой. Подписи художников и скульпторов на расписных сосудах и резных монументах ученые находили и раньше, а вот подписанных работ по вычислению времени не встречалось ни разу.

«Пока подписи художников и скульпторов на расписных керамических сосудах и резных монументах уже были идентифицированы, ученые, стоявшие за вычислением времени, оставались анонимными», — объясняет ведущий автор исследования Франко Д. Росси из Массачусетского технологического института.

Что нашли на стене в Шультуне

Переломным моментом стала находка более 50 математических и астрономических микротекстов, вырезанных на стене небольшого здания на территории классического поселения майя Шультун. Именно эти надписи дали ученым редкую возможность заглянуть в саму «кухню» майяской математики.

Соавтор исследования Хизер Херст, руководитель проекта Сан-Бартоло-Шультун, сравнивает находку с черновиком известного произведения или наброском будущей картины великого художника.

«Эти "черновые" вычисления и таблицы сродни обнаружению ранней версии известной рукописи или наброска великого произведения искусства», — говорит она.

По ее словам, находка заполняет важный пробел в понимании жизни классических майя — раньше ее реконструировали в основном по этноисторическим свидетельствам и записям испанцев, сделанным столетия спустя после самих событий.

Чтобы восстановить содержание надписей, Росси с коллегами сделали масштабные зарисовки, фотографии и сканы изображений, а затем обработали их цифровыми методами. Так удалось выявить 11 иероглифов, которые команда впоследствии расшифровала.

Формула и подпись автора

Текст оказался не просто набором вычислений — среди иероглифов нашлись знаки, приписывающие эту работу конкретному человеку по имени Сак Тан Ваш, что переводится примерно как «Лис с белой грудью». Это единственный на сегодня известный случай, когда работу классического периода майя удалось связать с конкретным математиком.

Сама формула тоже оказалась необычной. В ней используются знакомые по другим текстам майя единицы календарного и астрономического времени, но связи между ними уникальны — ученые еще не встречали, чтобы движение Венеры и других планет описывалось подобным образом.

«Математика включает его уникальное понимание связей и закономерностей между несколькими циклами времени, включая 260-дневный ритуальный календарный цикл, солнечный год, а также циклы Венеры и Марса», — рассказывает эпиграфист проекта и соавтор исследования Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине.

Саму подпись автора ученые обнаружили благодаря фразе «че-хе-на», которую можно перевести примерно как «так говорит…», после которой следует имя, записанное знаками САК-ТАН-ва-ши.

Место майя среди древних цивилизаций

Авторы работы подчеркивают — перед нами не просто набор цифр, а настоящее творческое выражение математической мысли, и то, что удалось установить личное имя автора, впервые связывает нас с конкретным человеком-математиком майя восьмого века. Это дает беспрецедентную возможность заглянуть в интеллектуальный и научный мир ученых коренных народов майя.

Росси проводит и более широкую параллель с другими древними цивилизациями.