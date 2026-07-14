Представлен «первый в мире ИИ-смартфон»

Китайская компания StepFun, специализирующаяся на ИИ-технологиях, представила смартфон StepX Neo, который позиционируется как «первый в мире ИИ-смартфон». Производитель делает ставку на встроенного ИИ-агента, способного выполнять сложные задачи вместо пользователя, сообщает GizmoChina.

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Основой устройства стала новая операционная система Step AOS, объединяющая технологии Android, Linux и RTOS. По словам разработчиков, такая архитектура создана специально для более тесного взаимодействия искусственного интеллекта с системой и сторонними приложениями.

За работу нейросетевых функций отвечает локальная языковая модель Step Edge. В StepFun утверждают, что она превосходит аналогичные решения в 29 популярных тестах производительности, однако конкретный список бенчмарков компания не раскрыла.

Главной особенностью смартфона станет ИИ-ассистент Amoo, который, по задумке разработчиков, сможет выполнять многоэтапные задачи пользователя. Среди потенциальных возможностей: взаимодействие с приложениями, автоматизация повседневных действий и анализ предпочтений владельца. В компании заявили, что система сможет постепенно изучать привычки пользователя и лучше понимать его запросы.

StepFun также сообщила о глубокой интеграции с рядом популярных китайских сервисов, включая туристическую платформу Ctrip, платежный сервис Alipay, приложение такси Didi, сервис доставки Meituan, офисный пакет WPS и видеоредактор CapCut.

На задней панели StepX Neo разместили дополнительный небольшой дисплей, предназначенный для отображения информации. Какие-либо характеристики устройства, его стоимость, дата начала продаж и регионы распространения пока не раскрываются.