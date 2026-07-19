Без какой кости живет 44% людей и не знает об этом

Большой палец ноги, как и большой палец руки, состоит из двух фаланг. А вот мизинец ноги устроен иначе. Подробнее о его анатомических особенностях читайте в материале «‎Рамблера».

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Сколько костей в пальцах?

Каждый палец ноги, как и палец руки, состоит из небольших трубчатых костей, которые называются фалангами. Каждая представляет собой трубчатую кость с расширениями на концах. У длинных пальцев три такие кости идут друг за другом.

Та, что примыкает к плюсне (плоской части стопы), называется проксимальной. Средняя фаланга служит промежуточным звеном. Дистальная, или ногтевая, расположена на конце пальца и несет на себе ноготь.

У четырех боковых пальцев руки по три фаланги. На ногах у указательного, среднего и безымянного пальцев тоже по три. Большой палец ноги, как и его аналог на руке, имеет только две.

Уникальным в этом отношении является мизинец. У примерно половины людей в нем два костных сегмента, у другой половины три, и оба варианта считаются нормой.

Почему у некоторых мизинец с двумя фалангами?

Специалисты ливерпульских больниц изучили рентгеновские снимки стоп 606 пациентов, всего 655 снимков. Результаты показали, что у 55,3% испытуемых мизинец ноги имел три фаланги, а у 44,4% их было только две. У оставшихся 0,3% насчитывалась лишь одна фаланга.

Причина такого разброса формируется еще до рождения. Примерно на 12-й неделе беременности у плода начинается формирование фаланг пальцев. В этот период средняя фаланга мизинца ноги может срастаться с дистальной раньше, чем они успевают разделиться и стать самостоятельными костями. В медицине такое слияние называют неполной сегментацией, или конкресценцией.

Это явление характерно исключительно для людей. У других приматов и млекопитающих конкресценция фаланг мизинца ноги практически не встречается. У взрослого человека мизинец при этом визуально выглядит обычно. Просто его скелет состоит из двух костей.

Как это связано с прямохождением?

Чтобы понять, почему слияние фаланг происходит именно у мизинца ноги, нужно сравнить его с большим пальцем. У всех людей большой палец ноги имеет только две фаланги, тогда как у других приматов их три.

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Человек потерял среднюю фалангу большого пальца в ходе эволюции при переходе к прямохождению. Большой палец ноги перестал использоваться для хватания ветвей и превратился в основной толчковый элемент стопы. Для этой функции высокая гибкость не нужна, и одна из фаланг оказалась лишней. В итоге двухфаланговый большой палец ноги стал нормой для всего вида.

С мизинцем, по мнению ряда исследователей, происходит нечто похожее. Человеческая стопа продолжает адаптироваться к двуногому передвижению. Мизинец при ходьбе выполняет роль боковой опоры, а для этой функции тройная сегментация не обязательна. Слияние средней и дистальной фаланги перестает быть эволюционной особенностью, и постепенно закрепляется в популяции. Некоторые анатомы предполагают, что со временем двухфаланговый мизинец ноги может стать нормой так же, как это произошло с большим пальцем.

Впервые это строение описал Леонардо да Винчи. Около 1492 года он зафиксировал двухфаланговый мизинец ноги в своих анатомических рисунках. Это был первый задокументированный случай наблюдения подобного анатомического варианта.

У кого мизинец чаще двухфаланговый?

Исследование, опубликованное в BMC, показывают, что в японских выборках двухфаланговый мизинец встречается заметно чаще, чем в европейских. На сегодняшний день наверняка объяснить эту разницу затруднительно. Она может отражать реальные генетические различия между популяциями, связанные с разными темпами эволюционного сдвига. Но она может быть и следствием. методологии конкретных исследований, поскольку рентгенограммы не всегда позволяют отчетливо отличить слившиеся кости от самостоятельных, особенно если снимок выполнен в неудачной проекции.

Влияет ли это на здоровье?

В повседневной жизни двухфаланговый мизинец практически никак себя не проявляет. При ходьбе стопа опирается на пятку, большой палец и мизинец. Этот механизм работает одинаково при любом строении мизинца. Носить обычную обувь, заниматься спортом и ходить по любым поверхностям люди с обоими вариантами могут без ограничений.

Сам мизинец ноги нередко считают рудиментарным органом, который утратил свою функцию. Но это не совсем так. Боковая стабилизация стопы, которую обеспечивает мизинец, необходима при ходьбе по неровным поверхностям, беге и смене направления движения. Потеря этого пальца заметно влияет на равновесие.

Единственная медицинская сложность возникает при диагностике. Человек с двухфаланговым мизинцем, не знающий о своей особенности, может обратиться с болью в стопе после ушиба или падения. На рентгене линия между слившимися фалангами бывает видна как граница между самостоятельными костями, и рентгенолог может расценить ее как линию перелома. По этой причине при чтении снимков стоп специалисты рекомендуют учитывать высокую распространенность этого варианта анатомии и сопоставлять данные рентгена с клинической картиной.

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