Мегалиты мезозойской эры обнаружили на Куликовом поле

Древние камни возрастом около 100 миллионов лет нашли на территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

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Начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова уточнила, что находка была сделана во время сбора геологической коллекции совместно с ученым Александром Пелевиным.

По его словам, обнаруженные камни относятся к меловому периоду. Он датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.

"Это очень крепкие породы – окремненные песчаники. <…> Этот "бронирующий" горизонт был развит на территории, он предохранял нижележащие породы от эрозии. Но в результате и сам почти полностью разрушился", – рассказал Пелевин.

По словам ученого, в этой балке мог располагаться засадный полк под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского.

В музее-заповеднике добавили, что это не единственная находка древних камней в окрестностях Куликова поля. Изучение мегалитов будет продолжено.

"В будущем мы планируем сделать одну из экологических троп, в которую эти геологические образования войдут как отдельный объект показа", – заключила Бурова.

Ранее на Дальнем Востоке нашли останки человека возрастом около 12 тысяч лет. Открытие было сделано в ходе исследования привходовой части пещеры. Также здесь нашли ряд артефактов. Особый интерес вызвали изделия из обсидиана зеленого цвета – ближайшие источники этого материала находятся примерно в 250 километрах от пещеры.