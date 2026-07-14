На Плутоне впервые обнаружили гигантские оползни

Ученые впервые обнаружили признаки оползней на Плутоне. Шесть крупных оползней в трех ударных кратерах заметили на снимках, сделанных космическим аппаратом New Horizons.

Массовые перемещения льда, камней и обломков являются обычным явлением на Земле. Их также обнаружили на других объектах Солнечной системы, включая Марс и Цереру, карликовую планету в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но до сих пор не было никаких свидетельств оползней на Плутоне, хотя на его поверхности есть крутые стенки кратеров и пересеченная ледяная местность.

Снимки были сделаны в июле 2015 года. Космический аппарат LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager), запечатлел поверхность Плутона с разрешением около 300 метров на пиксель. Изображения изучила международная команда планетологов.

Ученые увидели «безошибочные признаки оползней, подобных тем, которые наблюдаются на Земле. Это «шрамы» в форме полумесяца на вершинах стен кратера, гигантские сдвинутые глыбы льда и длинные отложения породы на дне кратера.

Самый крупный из этих оползней охватил площадь примерно в 130 квадратных километров. Он оказался достаточно велик, чтобы похоронить под собой целый город.

Открытие стало еще одним свидетельством геологической активности на Плутоне. Оползни, возможно, способствовали формированию рельефа карликовой планеты, сообщает Icarus.

Ранее на экваторе Плутона обнаружили гигантские шпили из метана. Их высота доходила до 300 метров.