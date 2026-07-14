В России представили бюджетные смартфоны realme P4 с большой батареей

Компания realme объявила о старте российских продаж новой серии смартфонов P4, в которую вошли модели P4, P4x и P4 Lite. Линейка выделяется ценой, продолжительным временем автономной работы, повышенной прочностью корпуса и длительным сроком службы аккумулятора, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Все три смартфона получили кремний-углеродные (Si-C) аккумуляторы увеличенной емкости и корпуса ArmorShell с сертификацией MIL-STD 810H. По заявлениям производителя, батареи рассчитаны на 1600 циклов зарядки и способны сохранять большую часть первоначальной емкости спустя несколько лет эксплуатации.

Старшая модель realme P4 оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит, процессором Snapdragon 685 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон также получил защиту от воды и пыли по стандарту IP69K и доступен в конфигурациях 6/128 и 8/256 ГБ.

Модель realme P4x выделяется аккумулятором емкостью 8000 мАч, IPS-дисплеем на 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, чипом Unisoc T7250 и основной камерой на 50 Мп. Корпус устройства соответствует стандарту защиты IP64 и выдерживает падения с высоты до двух метров.

Самым доступным представителем линейки стал realme P4 Lite. Смартфон получил аккумулятор на 7000 мАч, IPS-экран диагональю 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, процессор Unisoc T7250 и до 128 ГБ встроенной памяти.

Все устройства работают под управлением realme UI на базе Android 16 и поддерживают фирменные функции искусственного интеллекта NEXT AI, включая интеллектуальное редактирование фотографий и игровые инструменты оптимизации.

В России смартфоны realme P4 Lite, P4x и P4 составляют от 11 тыс., 14,9 тыс. и 15,4 тыс. руб. соответственно.