Apple выпустила публичную бету iOS 27 для всех желающих

Apple выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 27. Обновление стало доступно всем пользователям, зарегистрированным в программе публичного тестирования компании, сообщает MacRumors.

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Обновление включает ряд нововведений, представленных ранее для разработчиков, включая обновленную ИИ-версию Siri AI, оптимизацию производительности и исправления ошибок.

Одним из заметных изменений стала расширенная настройка фирменного визуального эффекта «стекла» Liquid Glass. Теперь пользователи могут самостоятельно регулировать интенсивность прозрачности интерфейса или полностью отключить этот эффект.

Загрузить iOS 27 Public Beta 1 можно уже сейчас, зайдя в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО», выбрав пункт iOS 27 Public Beta. Перед установкой тестовой версии Apple рекомендует создать резервную копию устройства, поскольку бета-сборки могут содержать ошибки и работать менее стабильно по сравнению с финальными версиями. Бэкап пригодится для возвращения на стабильную сборку iOS 26 или в случае возникновения сбоя при обновлении.

Полноценный выход iOS 27 ожидается в середине сентября.