На Кипре в гробнице нашли золотую диадему на лбу ребенка

Археологи изучили коллекцию золотых украшений возрастом около 3400 лет, найденных в элитных захоронениях древнего города Хала Султан Текке на Кипре. Исследование, опубликованное в Oxford Journal of Archaeology археологом Питером М. Фишером, показало, что среди находок есть уникальная диадема, сохранившаяся прямо на лбу ребенка, умершего в возрасте 4–5 лет.

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Украшения обнаружили на кладбище позднего бронзового века рядом с современным городом Ларнака. Ученые изучили девять золотых диадем и две небольшие золотые накладки для рта из семи камерных гробниц и одной шахтной могилы. Захоронения относятся к периоду с XV по XIII век до нашей эры.

Золотая диадема ребенка

Самая необычная находка была сделана в камерной гробнице RR, где хоронили представителей нескольких поколений одной семьи. Всего там нашли останки как минимум 34 человек.

В самом раннем слое захоронения, датируемом примерно 1350 годом до н. э., археологи обнаружили плохо сохранившийся скелет ребенка. Золотая диадема все еще находилась на своем первоначальном месте — на лбу.

Рядом лежали ожерелье из 68 золотых бусин, четыре золотые серьги, серебряный кулон с изображением анатолийского божества, серебряное кольцо с тройной спиралью и резная цилиндрическая печать.

Такое богатое погребение указывает, что высокий статус в обществе мог передаваться по наследству и принадлежать не только взрослым. Кроме того, находка помогла ученым понять, как именно носили эти украшения. Ранее предполагалось, что длинные золотые полосы могли закрывать лицо умершего, но диадема ребенка показала, что их носили на голове.

Золото, объединившее культуры Средиземноморья

Диадемы представляли собой длинные золотые полосы с отверстиями по краям, через которые их закрепляли на голове. Некоторые украшения имели следы износа, что говорит о том, что их использовали еще при жизни, например во время церемоний, а затем помещали в могилу.

Другие, более легкие изделия могли создавать специально для погребения. Две небольшие золотые накладки, найденные отдельно, вероятно, использовали только во время похоронных обрядов и клали на рот умерших.

Дизайн украшений отражает международные связи древнего Кипра. На самой крупной диадеме длиной 34,2 см изображены семь голов быков с солнечными дисками между рогами. Ее украшения объединяют разные культурные традиции: здесь есть элементы, похожие на египетские образы, и цветочные узоры с восемью лепестками, характерные для искусства микенской Греции.

Другая диадема украшена бегущими ибексами — горными козлами, цветами, розетками и головами львов. Эти животные не жили на Кипре, что указывает на влияние художественных традиций Египта, Греции и Ближнего Востока.

Кто создал украшения

Несмотря на иностранные мотивы, исследователи считают, что диадемы изготовили именно кипрские ювелиры. Орнаменты наносили на тонкие золотые листы с помощью специальных матриц — форм из камня, бронзы или кости, которые использовали как шаблоны.

Различия между похожими узорами показывают, что над украшениями могли работать несколько мастеров или мастерских. Однако сами мастерские пока не найдены.

Неизвестно и происхождение золота. Среди возможных источников ученые называют переработанные изделия, месторождения Нубии в Египте и золотые рудники бронзового века на территории современной Болгарии. Определить точное происхождение металла помогут будущие анализы состава золота.

Город Хала Султан Текке существовал примерно с 1630 по 1150 год до н. э. Он был крупным торговым центром с медным производством, гончарным ремеслом и изготовлением тканей, окрашенных пурпуром. Через этот порт проходили товары из разных регионов. Археологи находили здесь египетское стекло и фаянс, керамику из Греции и Крита, печати из Месопотамии, лазурит из Афганистана, сердолик из Индии и янтарь с побережья Балтийского моря.

Золотые диадемы отражают этот смешанный мир культур. Кипрские мастера не просто копировали чужие образцы, а объединяли разные художественные традиции, создавая собственный стиль.