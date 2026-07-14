Длительная аномальная жара станет нормой

Нынешняя жара в США связана с глобальным изменением климата.

Теперь всем странам на планете грозят более частые, продолжительные и опасные волны тепла, предупредила климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

"Во всем мире лето становится жарче, сезон волн тепла - длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Климатические условия заметно изменились, считает эксперт.

"Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами "это просто лето", - говорит Хэйхо.

Она советует относиться к происходящему серьезно, чтобы защитить себя и свои семьи.

Напомним, 9 июля в Нью-Йорке столбики термометров поднялись до отметки плюс 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт.

Из-за аномальной жары власти нескольких городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия, посвященные Дню независимости.

В минувшую субботу, 11 июля, не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества.