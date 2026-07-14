Ученые выяснили, сколько еще просуществует жизнь на Земле

Специалисты из Университета Колорадо и компании Blue Marble Space смоделировали климатическое будущее планеты на два миллиарда лет вперед.

Как сообщает Daily Mail, по мере старения Солнца его светимость будет расти, что приведет к постепенному повышению температуры и критическому падению уровня углекислого газа. В итоге это уничтожит большую часть растительности. Однако расчеты показали, что биосфера продержится примерно 1,8 миллиарда лет.

Дольше всех продержатся самые устойчивые виды — кактусы и растения с особым типом фотосинтеза. Ученые подчеркнули, что в модель не закладывалась возможная эволюция флоры и технологический прогресс человечества.

Теоретически растения могут приспособиться к новым условиям, а жизнь способна переместиться в верхние слои атмосферы или за пределы планеты. Пока же исследователи пришли к выводу, что жизнь на Земле отличается колоссальной устойчивостью, и у нее в запасе есть еще почти два миллиарда лет.

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