Ученые выяснили, сколько еще просуществует жизнь на Земле
Специалисты из Университета Колорадо и компании Blue Marble Space смоделировали климатическое будущее планеты на два миллиарда лет вперед.
Как сообщает Daily Mail, по мере старения Солнца его светимость будет расти, что приведет к постепенному повышению температуры и критическому падению уровня углекислого газа. В итоге это уничтожит большую часть растительности. Однако расчеты показали, что биосфера продержится примерно 1,8 миллиарда лет.
Дольше всех продержатся самые устойчивые виды — кактусы и растения с особым типом фотосинтеза. Ученые подчеркнули, что в модель не закладывалась возможная эволюция флоры и технологический прогресс человечества.
Теоретически растения могут приспособиться к новым условиям, а жизнь способна переместиться в верхние слои атмосферы или за пределы планеты. Пока же исследователи пришли к выводу, что жизнь на Земле отличается колоссальной устойчивостью, и у нее в запасе есть еще почти два миллиарда лет.
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