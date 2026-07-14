Космос сладкий как малина: открытие астробиологов

Международная группа астрономов совершила прорывное открытие, обнаружив в космосе эритрулозу — тот самый вид сахара, который придает сладость малине. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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Специалисты под руководством Центра астробиологии Испании изучили молекулярное облако G+0.693-0.027 вблизи центра Галактики. С помощью 40-метрового телескопа в Йебесе и 30-метрового IRAM они зафиксировали сахар в газообразном состоянии, сравнив данные с лабораторными образцами.

Это первый случай обнаружения сахаров непосредственно в межзвездной среде.

Ранее биологически важные рибозу и глюкозу находили лишь в метеоритах и на астероиде Бенну, что лишь намекало на внеземное происхождение земных сахаров.

Новое открытие подтверждает, что строительные блоки жизни распространены по всему космосу. И хотя сама эритрулоза не является необходимой для жизни, она способна легко трансформироваться для запуска биологических процессов на юной Земле.