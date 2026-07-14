Ссылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерах

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать в браузерах по всему миру из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны .me. Об этом стало известно в понедельник, 13 июля.

Ссылки на каналы, публикации и профили не открываются в браузерах и не перенаправляют пользователей в приложение. При этом ссылки продолжают работать во встроенном браузере самого Telegram.

Сообщается, что у домена t.me появился статус serverHold, означающий, что домен исключен из системы DNS. Причина не раскрывается. Такой статус может применяться в связи с юридическими спорами, требованиями правоохранительных органов или техническими проблемами.

Домен .me принадлежит Черногории. Ограничения введены на уровне реестра доменной зоны. При этом t.me зарегистрирован до 2035 года, а ограничения не затрагивают telegram.org, использующий другие домены, передает РБК.

В июне мессенджер Telegram вновь стал доступен для пользователей в Индии после снятия временных ограничений, введенных властями страны на период проведения национальных вступительных экзаменов.