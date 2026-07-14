Telegram перешел на новый формат коротких ссылок

Telegram начал подменять короткие ссылки t.me на telegram.me после того, как домен t.me фактически вылетел из глобальной системы DNS. Его отключил не регистратор GoDaddy, а оператор всей доменной зоны .me — черногорская компания doMEn.

Проще говоря, адрес зарегистрирован, но для интернета его как будто больше нет. Согласно данным WHOIS, на которые обратил внимание пользователь «Хабра» denis-19, домен получил статус serverHold.

Почему домен отправили в цифровой нокаут, пока неизвестно. Telegram уже начал перестраиваться. Теперь при копировании ссылок на сообщения и публикации приложения выдают адреса формата telegram.me.

Старые ссылки t.me мессенджер все еще понимает и открывает внутри приложений, но в обычных браузерах они перестают работать по мере обновления DNS-кеша.

Под ударом могут оказаться не только ссылки на каналы. Проблемы грозят приглашениям в чаты, ботам, веб-версиям публикаций, аутентификации через Telegram, превью и адресам формата username.t.me.

Павел Дуров уже обратился к регистратору в X и потребовал объяснить происходящее.

Сам Telegram продолжает работать штатно. Но его самый узнаваемый короткий адрес внезапно отключили одним статусом в реестре, причём без публичных объяснений и сразу для всего мира.