Названы самые раздражающие функции Windows
Журналисты портала MakeUseOf назвали самые бесполезные функции Windows. Материал опубликован на сайте медиа.
Журналист издания Брэндон Миниман раскрыл три особенности операционной системы (ОС) Microsoft, которые он считает самыми раздражающими. В первую очередь редактор портала очистил экран блокировки. Автор объяснил, что по умолчанию на нем отображается бегущая строка с новостями, погодой и рекламой. «Теперь на моем экране блокировки только чистая картинка с состоянием батареи и Wi-Fi», — рассказал специалист.
Также Миниман пожаловался на виджеты с новостями и погодой, которые отображаются в левом нижнем углу панели задач. Журналист посоветовал перейти в настройки панели задач и снять флажок с параметра «Виджеты». По словам автора, подобные виджеты создают визуальный беспорядок.
Кроме того, автор рекомендовал удалить результаты поиска из меню «Пуск». По словам Брэндона Минимана, если ввести в поиске слово «Калькулятор», то кроме самой программы система найдет ссылки на калькуляторы в интернете. Для отключения встроенного поиска журналист посоветовал поработать с реестром Windows.
Ранее стало известно, что операционная система Windows 11 получит крупное обновление 26H2 во второй половине 2026 года. В ОС добавят встроенный сервис искусственного интеллекта (ИИ) Ask Copilot и обновленное меню «Пуск».