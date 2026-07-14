Названы самые раздражающие функции Windows

Журналисты портала MakeUseOf назвали самые бесполезные функции Windows. Материал опубликован на сайте медиа.

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Журналист издания Брэндон Миниман раскрыл три особенности операционной системы (ОС) Microsoft, которые он считает самыми раздражающими. В первую очередь редактор портала очистил экран блокировки. Автор объяснил, что по умолчанию на нем отображается бегущая строка с новостями, погодой и рекламой. «Теперь на моем экране блокировки только чистая картинка с состоянием батареи и Wi-Fi», — рассказал специалист.

Также Миниман пожаловался на виджеты с новостями и погодой, которые отображаются в левом нижнем углу панели задач. Журналист посоветовал перейти в настройки панели задач и снять флажок с параметра «Виджеты». По словам автора, подобные виджеты создают визуальный беспорядок.

Кроме того, автор рекомендовал удалить результаты поиска из меню «Пуск». По словам Брэндона Минимана, если ввести в поиске слово «Калькулятор», то кроме самой программы система найдет ссылки на калькуляторы в интернете. Для отключения встроенного поиска журналист посоветовал поработать с реестром Windows.

Ранее стало известно, что операционная система Windows 11 получит крупное обновление 26H2 во второй половине 2026 года. В ОС добавят встроенный сервис искусственного интеллекта (ИИ) Ask Copilot и обновленное меню «Пуск».