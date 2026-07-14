Как Эль-Ниньо отразится на России

Академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко допустил, что мощный Эль-Ниньо может немного сдержать летнюю жару в европейской части России.

В беседе с Regions.ru он отметил, что феномен почти не влияет на погоду в этой части страны и не должен привести к катастрофической жаре или засухе.

«Когда сильно греется Тихий океан, лето в России прохладное», — пояснил Клименко.

По его прогнозу, температура воды в центральной части Тихого океана может превысить норму на 2,7—2,8 °C, а максимума явление достигнет в ноябре или декабре. Более заметные последствия возможны на Камчатке, Чукотке, побережье Охотского моря, в Приморском и Хабаровском краях.

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