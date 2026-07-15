Раскрыт неизвестный способ общения слонов

Ученые раскрыли ранее неизвестный способ общения слонов. Ранее было установлено, что эти животные издают глубокий рокот, в основном недоступный человеческому слуху. Новые данные показали, что они также передают сигналы сородичам путем вибраций в земле.

Еще в 1990-х годах исследователи отметили странное поведение слонов у водопоя. Они замирали, поднимали лапу и тыкали ею в землю, но не напрягали уши. Ученые предположили, что слоны считывают колебания земли. Но прошло несколько лет, прежде чем эту теорию удалось доказать.

Для проверки ученые спрятали электронные передатчики, которые преобразуют записанный звук в вибрацию земли, а затем воспроизвели несколько сигналов. В ряде случаев слоны реагировали только на сообщения, передаваемые через землю. Также оказалось, что слоны сумели отличить сигналы своей группы от сигналов другой популяции.

Механизм такого общения остается не вполне ясен. По одной из версий, вибрация распространяется по скелету к внутреннему уху. По другой, главную роль играют чувствительные к давлению рецепторы в ногах и туловище слонов.

Компьютерное моделирование показало, что такие сигналы могут распространяться на расстояние до 6,4 км. Но ученые отметили, что в действительности дальность передачи может варьироваться в зависимости от свойств почвы, сообщает Frontiers in Audiology and Otology.

Ранее стало известно, что в Европе создали заповедник для слонов. Первыми жильцами станут цирковая слониха Джули и Кариба из бельгийского зоопарка.