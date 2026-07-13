Смартфоны Redmi Turbo 6 получат батарею на 10 000 мАч

По данным инсайдеров, грядущие Redmi Turbo 6, как и в случае с предыдущей линейкой, выйдет в двух версиях — базовая и Max. Особенность новинок — это 7-дюймовый дисплей.

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Однако ещё более интересной деталью стала батарея ёмкостью 10 000 мАч. Что касается «начинки», то модели получат разные процессоры.

Redmi Turbo 6 оснастят Dimensity 8600. Более дорогая версия Redmi Turbo 6 Max получит процессор Dimensity 9600s и экран 2K.

Кроме того, у старшей модели ожидаются: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка корпуса и защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.