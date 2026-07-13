Космонавты МКС выполнили забор крови для исследований на Земле

Космонавт Роскосмоса, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на станции) рассказал, что вместе с Сергеем Микаевым в рамках медико-биологического исследования "Нейроиммунитет" выполнил забор крови для дальнейшего ее анализа на Земле.

"Выполнили забор крови в рамках эксперимента "Нейроиммунитет". Образцы крови вернем на Землю с собой", - сообщил космонавт.

По его словам, процедура забора крови стандартная - такая же, как на Земле.

"У нас с Сергеем довольно крупные вены, и никаких проблем с забором крови не возникло. Для одного забора крови на человека выделяется только два комплекта материалов, так что работать надо уверенно, соблюдая все стандарты", - пояснил Кудь-Сверчков.

Он также отметил, что космонавты спокойно относятся к такого рода процедурам, поскольку за время карьеры множество раз проходят через них. Все космонавты перед полетом проходят обучение по взятию крови из вены и установке внутривенного катетера.

Эксперимент "Нейроиммунитет" направлен на получение данных о физиологической адаптации организма человека к условиям длительного космического полета и оценку влияния стресса на иммунитет. Это исследование проводят медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов и Института медико-биологических проблем (ИМБП). Полученные образцы доставляются на Землю для дальнейших исследований.

Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс отправились к МКС в рамках 74-й длительной экспедиции 27 ноября 2025 года. На восьмимесячную миссию было намечено более 40 научных экспериментов, в конце мая космонавты совершили выход в открытый космос. На смену экипажу на орбитальную станцию прибудут космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.