Найден способ обеспечить энергией кратер вечной тьмы на южном полюсе Луны

Освоение Луны — процесс небыстрый. Но уже точно решено, откуда оно начнется — с южного полюса. Все потому, что там, по всей видимости, есть изрядные запасы воды. В форме льда, конечно — сохранившегося там исключительно благодаря вечной тени.

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Эта «точка притяжения» одновременно порождает проблему — где брать электричество в отсутствие солнечного света? Решение нашли в Харбинском политехническом университете: передавать энергию в тень с помощью лазера.

Причем это не воздушные замки или несбыточные мечты, а строгие инженерные расчеты. Ученые вычислили, где вокруг кратера Шеклтон лучше всего разместить солнечные электростанции с направленными внутрь него лазерами. С результатами исследования в китайском Journal of Deep Space Exploration ознакомилась South China Morning Post.

Идея беспроводной передачи энергии в чем-то напоминает прожекты Николы Теслы — только, в отличие от него здесь все вполне реалистично. На краях кратера предлагается установка трех станций, состоящих из солнечных батарей и мощных лазеров на вышках. Работать они будут совместно, вырабатывая (в идеале) порядка 2,7 кВт электроэнергии.

С помощью лазера энергию направят на дно кратера, где ее будут получать луноходы (или даже космонавты, если они вдруг там окажутся). Авторы подсчитали, что до потребителя дойдет около трети от переданной энергии — негусто, но больше, чем у Теслы.

По приведенным в статье оценкам, один ровер на расстоянии до пяти километров от станции может получать до 98 Вт электроэнергии.

С такими скромными параметрами лунной энергосистемы ее нужно построить максимально оптимизированной — так, чтобы сеть была связной и обеспечивала наибольший по площади охват. С этой целью исследователи воспользовались топографическими данными, собранными лазерным высотомером LOLA в районе кратера, и рассчитали место установки вышек.

В ходе моделирования, которое и было основной задачей исследования, эффективное покрытие удалось довести с почти 18% до более чем 24%, а связность по регионам — с примерно 40% практически до 100%. То есть в любой точке Шеклтона луноход не останется без питания.