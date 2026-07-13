В Перу нашли 3800-летний ритуальный клад исчезнувшей цивилизации

Археологи сделали в Перу уникальную находку в древнем городском центре Пенико (провинция Уаура, регион Лима). Во время раскопок Главного общественного здания исследователи обнаружили ритуальное подношение, заложенное около 3800 лет назад при строительстве новой платформы, сообщает местное информагентство Аndina. Это открытие предоставляет ученым веские доказательства того, что традиции великой цивилизации Караль (примерно с 3500 по 1800 год до н. э.) — старейшей известной цивилизации Америки — продолжали жить в Пенико даже после упадка ее главных мегаполисов.

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Символы власти и мифические существа

Подношение, найденное специалистами Археологической зоны Караль под руководством известного археолога Рут Шейди Солис, находилось в крошечном тайнике длиной всего 22 сантиметра. Оно было аккуратно выложено полукругом из речной гальки и скрыто под массивным камнем. Такой контекст указывает на тщательно спланированный обряд освящения нового монументального здания.

Всего из тайника извлекли 43 искусно выполненных предмета, самый крупный из которых длиной около 20 см, из дерева и кости, многие из которых сохранили следы воздействия ритуального огня и тонкую гравировку.

Среди артефактов выделяются антропоморфные фигуры (включая детальное изображение женщины и знатных особ, обладавших властью), а также изображения мифических персонажей, птиц, змей и головастиков. Многие костяные и деревянные изделия имеют специальные углубления, куда древние мастера инкрустировали минералы и полудрагоценные камни, что подчеркивает их исключительный церемониальный статус.

Эквадорские раковины и амазонские мотивы

Помимо деревянной и костяной пластики, в состав клада входили бусины и фрагменты зеленовато-голубого минерала хризоколлы, украшения из раковин сухопутных улиток и девять элементов в форме глаз, вырезанных из морских моллюсков, которые когда-то служили частями более крупных скульптур.

Как пояснил руководитель археологического памятника Пенико Мауро Ордоньес, на некоторых орнаментах выгравирован сакральный символ, известный как «Око Бога». Этот мотив ранее находили в самом Карале, а также у племен Амазонии.

Иконография и материалы клада подтверждают, что Пенико являлся важнейшим узлом межрегионального обмена. Несмотря на расположение в засушливой прибрежной зоне, его жители поддерживали активные связи с отдаленными территориями.

В пользу этого говорят как нынешние находки, так и прошлые открытия археологов: перья амазонских попугаев ара, изображения обезьян, а также культовые раковины спондилусов (Spondylus), которые в те времена можно было добыть только в теплых водах экваториальной части Тихого океана, за сотни километров к северу.

Мир Пенико

Город Пенико был основан в период между 1800 и 1500 годами до н.э. Он возник на закате существования главной Священной столицы Караль-Супе, когда из-за климатического кризиса и засухи люди были вынуждены искать новые источники воды ближе к горам.

Площадь памятника занимает около 19,4 гектара. Археологи обнаружили здесь 18 крупных монументальных сооружений, включая ступенчатые пирамидальные платформы, жилые комплексы и традиционные для этой культуры углубленные круглые площади. Одна из главных построек — Главное общественное здание и Церемониальный зал Путутус.

Пенико называют «городом социальной интеграции». Он располагался на стратегической высоте 600 метров над уровнем моря и служил крупнейшим торговым узлом, который связывал тихоокеанское побережье, высокогорные районы Анд и поселения Амазонии.

На территории Пенико не найдено никаких следов оружия, оборонительных стен или насилия. Даже в условиях дефицита ресурсов из-за засухи общество сохраняло мирный уклад, фокусируясь на искусстве, торговле и совместных ритуалах.