Обнаружена третья планета в окрестностях звезды Бета Живописца

Международный коллектив астрономов обнаружил еще одну планету в окрестностях недавно сформировавшейся звезды Бета Живописца, и получил первые ее прямые фотографии.

© ESO L. Calçada/N. Risinger

Данное открытие указывает на возможность поиска даже очень тусклых и холодных планет при помощи наземных телескопов, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Мы случайно открыли эту планету - изначально мы наблюдали за другим объектом в данной звездной системе, планетой Бета Живописца, и пытались понять, как меняется ее облик с течением времени. Получение ее прямых фотографий делает данную звездную систему особенно интересной с точки зрения изучения различий между планетами, сформировавшимися в одной и той же среде", - заявил астроном из Эдинбургского университета (Великобритания) Бен Сатлиефф, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Как объясняет Сатлиефф, молодая звезда Бета Живописца расположена в 64 световых годах от Солнечной системы. Ее возраст составляет около 20 млн. лет и по своим свойствам она очень похожа на Солнце. В прошлом столетии астрономы открыли первые свидетельства существования планет в ее окрестностях, а первые фотографии планеты Бета Живописца были получены "Хабблом" еще в 2009 году.

Благодаря небольшому расстоянию между Землей и Бетой Живописца, астрономам удалось за последние годы открыть вторую планету в этой звездной системе и раскрыть массу интересных особенностей этой звездной системы, которые заставляют ученых постоянно наблюдать за ней при помощи наземных и орбитальных телескопов. В ходе подобных наблюдений, которые Сатлиефф и его коллеги вели при помощи наземного телескопа VLT, установленного в чилийской обсерватории Параналь, им удалось открыть третью планету в этой системе, которая скрывалась от астрономов более десяти лет.

Когда астрономы начали сравнивать друг с другом недавние и архивные снимки планеты Бета Живописца, полученные 11 лет назад, они обнаружили рядом с ней едва заметную точку, чье положение заметно сдвинулось за прошедшее десятилетие. Последующие наблюдения за ней и анализ ее движения указали на то, что данная точка является еще одной планетой - газовым гигантом Бета Живописца, который примерно в 2,4 раза превосходит Юпитер по массе.

Данная масса, как отмечают Сатлиефф и его коллеги, делает данную планету самым небольшим объектом на орбите других звезд, чье изображение было когда-либо напрямую получено наземным телескопом. Это говорит в пользу того, что "наследник" VLT, строящийся телескоп E-ELT, сможет получать фотографии и изучать еще более миниатюрные планеты у новорожденных звезд, что позволит ученым впервые всесторонне изучить то, как формируются эти миры.