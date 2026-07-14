До старта меньше пяти часов: МКС ждет новый экипаж

В 17:48 мск с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29".

На Международную космическую станцию летит новый экипаж: командир - Герой России Петр Дубров, бортинженер - Герой России Анна Кикина, бортинженер-2 - Анил Менон (NASA). Для Дуброва и Анны это уже второй полет на орбиту. Анил - новичок, для него все впервые.

Их экспедиция продлится более 260 суток. В научной программе около сорока экспериментов. Один из самых интересных - с "Теледроидом", человекоподобным роботом, который будет выполнять команды космонавтов в режиме "аватара".

У Петра Дуброва и Анны Кикиной запланированы два выхода в открытый космос.

Но это все еще только будет. А сейчас на Байконуре идут финальные приготовления к старту.

Важный момент: международный экипаж провожают на орбиту глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман. Визит Айзекмана - это первое за восемь лет посещение руководителем американского космического ведомства космодрома Байконур.

"Основные" и дублеры, как сообщает Роскосмос, уже покинули здание гостиницы "Космонавт", в которой живут перед полетом все экипажи, - под песню "Трава у дома". Это многолетняя традиция на космодроме. Соблюдается она, как и многие другие, обязательно.

За сутки до старта на космодроме принято смотреть фильм "Белое солнце пустыни". Откуда пошел обычай?

Вот как рассказывает об этом в своей книге "Повседневная жизнь российских космонавтов" Герой России летчик-космонавт Юрий Батурин: "Принимали фильм ранней осенью 1969 года, но не приняли и, как тогда говорили, "положили на полку". А.А. Леонов, которому хотелось поднять настроение космонавтам накануне старта, договорился, чтобы ему дали ленту для показа в очень закрытой небольшой аудитории. Экипаж был в восторге. Слухи о том, что космонавты перед стартом смотрят какое-то удивительное кино, дошли до Л.И. Брежнева. Он сам посмотрел фильм. И тот ему понравился. После этого приключения красноармейца Сухова вышли на широкий экран.

А для космонавтов просмотр фильма стал традицией. Однажды один из членов экипажа, посидев немного у нас сеансе, встал и вышел.

- Что ты делаешь? Тебе же лететь! - сказал ему другой космонавт.

- Да я много раз его видел, наизусть знаю.

И что вы думаете? Полет пришлось прервать досрочно из-за болезни одного из членов экипажа".

Космонавты никогда не дают автографов до первого полета. Некоторые принципиально избегают ставить автографы черными чернилами. Однако весь экипаж обязательно расписывается на двери гостиничного номера, где проводят ночь перед стартом. Закрашивать или смывать эти автографы категорически запрещено.

Кстати, в космос долго не пускали усатых: в 1976 году во время полета усатого Виктора Жолобова были неполадки, и программу пришлось прекратить досрочно. Сегодня эта традиция отошла в прошлое.

Интересно и с ракетой. Ее выкатывание на стартовый стол происходит за 48 часов до запуска. Техники, следящие за проездом огромной ракеты на специальном поезде, подкладывают на рельсы монетки - тоже на счастье. Зато самому основному экипажу строго запрещается наблюдать за этим процессом.

Старт корабля ни специалисты, ни сами космонавты никогда не назовут "последним": только "крайним".

Космонавты с лестницы перед посадкой в кабину корабля обязательно должны повторить знаменитый жест Гагарина - помахать рукой.