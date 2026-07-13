Госкомиссия утвердила экипажи «Союза МС-29» перед запуском

Государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-29", который 14 июля будет запущен на орбиту с космодрома Байконур.

Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-29", - отметили в госкорпорации.

В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем экипаже состоят россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхэм.

Вместе с экипажем 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию отправится научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. В рамках миссии планируется 38 космических экспериментов и целевых работ, среди них - "Газоанализатор-ФС" и "Теледроид". Первый позволит в будущем создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы "Теледроид" космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом.