Voyager 1 удалится от Земли на рекордное расстояние

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Voyager 1 осенью удалится от Земли на рекордное расстояние. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ScienceAlert.

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По данным американского космического агентства, 18 ноября АМС будет находиться на расстоянии 25,9 миллиарда километров от Земли, что эквивалентно световому дню — дистанции, которую в вакууме проходит световой луч за время, равное земным суткам.

Согласно сообщению НАСА, Voyager 1 станет первым рукотворным объектом, удалившимся от Земли на столь большое расстояние. В настоящее время свет от Земли до АМС идет около 23 часов.

В марте 2025-го НАСА сообщило, что научные приборы АМС Voyager 1 и 2 продолжают отключать в рамках усилий по снижению энергопотребления все еще действующих миссий.

Voyager 1 и 2 стали единственными рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы. Космические аппараты идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде АМС помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.