Астрофизики нашли признаки существования двух поколений черных дыр

Международные группы ученых представили доказательства того, что сливающиеся черные дыры могут принадлежать к разным популяциям, сформировавшимся в результате различных процессов. Статьи опубликованы в журнале Phys.org.

С 2015 года, когда были впервые зафиксированы гравитационные волны, обсерватории LIGO, Virgo и KAGRA зарегистрировали сотни сигналов от слияний компактных объектов. Однако происхождение двойных систем черных дыр до сих пор остается предметом дискуссий.

Согласно одной гипотезе, пары формируются из двух массивных звезд, эволюционирующих вместе. По другой — черные дыры сближаются в плотных звездных скоплениях под влиянием гравитации. Две исследовательские команды применили разные подходы к анализу данных.

Группа под руководством Кейлин Планкетт из Массачусетского технологического института разработала модель на основе параметров вращения — скорости и ориентации осей черных дыр. Вторая команда во главе с Шараном Банаджири из Университета Монаша использовала гибкий статистический метод, позволяющий данным самостоятельно определять количество возможных групп.

Обе группы независимо выделили отдельную популяцию особенно массивных объектов с массой около 40 солнечных или выше. Команда Планкетт установила, что такие черные дыры вращались быстро и хаотично, что соответствует сценарию иерархических слияний, когда объекты уже проходили через предыдущие столкновения. Группа Банаджири подтвердила высокие скорости вращения, но не получила столь однозначных данных о направлении осей, поэтому призвала к осторожным выводам.