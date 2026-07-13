Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Watch9 и Watch Ultra 2

Надежный инсайдер Роланд Квандт опубликовал предполагаемые технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2, а также назвал ожидаемые цены устройств для европейского рынка. Об этом сообщает SamMobile.

Согласно утечке, обе модели будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear Elite и будут работать на операционной системой Wear OS 7 с фирменной оболочкой One UI 9 Watch. Также ожидается поддержка модулей Bluetooth 6.0, NFC и Wi-Fi.

Часы Galaxy Watch9 выйдут в версиях с корпусами диаметром 40 и 44 мм. Обе модификации получат 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 325 мАч для младшей версии и 445 мАч для старшей.

Флагманские Galaxy Watch Ultra 2 будут оснащены 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 800 мАч.

Инсайдер также назвал предполагаемые розничные цены новинок в Европе. Базовая версия Galaxy Watch9 с 40-миллиметровым корпусом и модулем Wi-Fi может стоить €409 (около 35,8 тыс. руб.), версия с корпусом 44 мм — €439 (около 38,4 тыс. руб.). Стоимость Galaxy Watch Ultra 2 ожидается на уровне €749 (около 65,6 тыс. руб.).