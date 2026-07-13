Дух-хранитель возрастом 1600 лет найден под полом древнеримской казармы

Как сообщили представители археологического фонда Vindolanda Trust — на месте одного из важнейших пограничных поселений Римской Британии, в Виндоланде, из-под пола позднеримской казармы извлекли искусно вырезанный рельеф с изображением Гения, духа-покровителя.

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Каменная плита из песчаника пролежала под защитой каменной кладки больше 1600 лет и сохранила значительную часть резных деталей.

Как сделали находку

Доктор Эндрю Бирли, руководитель раскопок в Виндоланде, изучал здание казармы четвертого века и обратил внимание на один из плоских камней пола — он показался слишком округлым для обычной напольной плиты. Когда Бирли перевернул камень, потертая ходовая поверхность оказалась обратной стороной — а на другой стороне обнаружилось лицо и фигура римского персонажа.

«Первая мысль была простой — кто передо мной?» — вспоминает Бирли.

Фотографии находки отправили специалистам по римской истории Линдси Аллейсон-Джонс, Фрейзеру Хантеру и Алексу Ром-Гриффину, которые опознали фигуру как Гения — духа-покровителя, связанного с конкретным человеком, домом, общиной или местом. Детальное изучение резьбы продолжается.

Рог изобилия и чаша для подношений

Размер рельефа — 44 сантиметра в высоту, 23 в ширину и 8 в глубину. Гений держит в одной руке рог изобилия, а в другой — патеру, невысокий сосуд, который использовали для ритуальных возлияний. Такое сочетание типично для римских изображений Гения — рог изобилия символизировал достаток и процветание, а патера связывала фигуру с жертвоприношением и религиозным культом. Похожие композиции встречаются по всему римскому миру, в том числе на имперских монетах, где Гений точно так же держит рог изобилия и совершает возлияние из патеры.

Археологи полагают, что резной камень изначально стоял в домашнем святилище, а позже его сняли и повторно использовали при более поздней стройке. Именно то, что плита оказалась под полом казармы, и сохранило резьбу в таком хорошем состоянии — но почему камень положили именно лицевой стороной вниз, пока не ясно. Не исключено, что дело было не в желании скрыть религиозное изображение, а в чисто практических соображениях строителей.

Песчаник могли вырезать прямо в Виндоланде или привезти из мастерской в другом регионе — как один из вариантов для сравнения рассматривают римский форт в Ланчестере, графство Дарем. Но точнее определить происхождение камня удастся только после консервации и специальной экспертизы.

Почему эта находка особенная

Надписи с упоминанием Гения встречаются в Римской Британии довольно часто, а вот сохранившиеся каменные рельефы — гораздо более редкая вещь. Ценность именно этой находки в том, что ее обнаружили в четко задокументированном археологическом контексте, а не как случайный камень, повторно использованный в более поздней постройке без всякой привязки к месту.

То, что рельеф лежал именно под военным сооружением четвертого века, связывает его с последними веками римского владычества в Британии. При этом Виндоланда никогда не была исключительно военным поселением — раскопки показывают, что вокруг форта жили женщины, дети, торговцы и ремесленники. Так что изображение из домашнего святилища вполне могло принадлежать не солдату, а обычной семье из окрестного поселения, прежде чем камень превратился в строительный материал внутри военного комплекса.

Форт старше вала Адриана

Виндоланда стоит в графстве Нортумберленд, чуть южнее вала Адриана, и входит в британскую часть объекта ЮНЕСКО «Границы Римской империи». Расположение южнее знаменитого вала иногда сбивает с толку, но самый первый форт на этом месте построили около 85 года нашей эры — почти на сорок лет раньше, чем при императоре Адриане около 122 года начали строить сам вал.

Поселение изначально охраняло Стейнгейт, важную дорогу с востока на запад, часть более ранней системы римской границы. Позже Виндоланду включили в военную сеть вала Адриана и не раз перестраивали по мере смены гарнизонов и военных задач — археологи насчитали здесь как минимум девять последовательных фортов.

Больше всего Виндоланда знаменита деревянными табличками для письма, на которых сохранились военные донесения, заявки на снабжение и личная переписка солдат. Также здесь находили кожаную обувь, ткани и деревянные предметы, крайне редкие для других раскопок — многие из них уцелели в заболоченных, лишенных кислорода слоях почвы, которые появились после того, как римские строители запечатали более старые культурные слои глиной, дерном и растительностью.