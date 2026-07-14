В Кремле отреагировали на санкции ЕС против мессенджера «Макс»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на санкции Европейского союза (ЕС) против разработчика российского мессенджера «Макс». Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал решение ЕС в отношении мессенджера абсурдным.

«Здесь европейцы проявляют, собственно, скажем так, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход», — прокомментировал он санкции против сервиса.

Представитель Кремля также выразил убеждение, что «Макс», несмотря на ограничения, продолжит бурно и успешно развиваться.

13 июля сообщалось, что ЕС ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком российского мессенджера «Макс».