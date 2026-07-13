Евросоюз ввел санкции против VK

Евросоюз ввёл санкции против российской соцсети VK и юрлица мессенджера MAX
Европейский союз союз ввел санкции против российской соцсети VK и юрлица мессенджера MAX.
Это следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале ЕС.
«VK — одна из ведущих технологических компаний России. Она предоставляет услуги электронной почты и чата, а также управляет приложениями и социальной сетью VKontakte. VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», разработчика и оператора поддерживаемого государством мобильного приложения Max», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России ещё на десять позиций.
В МИД России заявили о намерении ответить Британии на расширение санкций.