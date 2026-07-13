Samsung выпустила исправления безопасности для Galaxy S26 и Galaxy S25

Samsung начала распространение июльского обновления безопасности 2026 года для устройств Galaxy под управлением One UI 8.5.

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Первыми новую прошивку начали получать владельцы флагманских смартфонов серии Galaxy S26, а также последних складных моделей компании. Поэтапное развёртывание обновления уже стартовало и продолжится в течение ближайших недель.

Что изменилось

Свежий пакет содержит 57 исправлений, направленных на повышение безопасности и стабильности устройств. Из них 41 исправление подготовила Google для операционной системы Android, а ещё 16 разработали инженеры Samsung специально для фирменного программного обеспечения. Обновление устраняет обнаруженные уязвимости и повышает общую надёжность смартфонов и планшетов Galaxy.

Какие устройства уже получили обновление

На данный момент июльский патч безопасности доступен для следующих моделей:

Серия Galaxy S

Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra;

Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge; Galaxy S25 FE.

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z Flip 7 FE;

Galaxy Z TriFold.

Какие устройства обновятся следующими

Samsung планирует постепенно расширять список поддерживаемых устройств. В ближайшее время обновление должно стать доступно владельцам смартфонов серий Galaxy S24 и Galaxy S23, а также складных моделей и планшетов, выпущенных в 2024-2025 годах.

После завершения обновления флагманских устройств компания традиционно перейдёт к моделям среднего и бюджетного ценовых сегментов. Некоторые смартфоны серии Galaxy A получают обновления безопасности ежемесячно, тогда как для других моделей предусмотрен ежеквартальный график.

Как проверить наличие обновления

Если уведомление о новой версии программного обеспечения ещё не появилось, проверить наличие обновления можно самостоятельно. Для этого необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Обновление ПО» → «Скачать и установить».

Стоит учитывать, что распространение прошивки происходит поэтапно, поэтому в разных странах и регионах обновление может появиться с небольшой задержкой.