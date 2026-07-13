Китай испытал водородный двигатель мощностью 600 л.с.

Китайская компания Weichai Power сообщила об успешных испытаниях нового двигателя WP15 на водороде. Как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном после проверки в испытательном центре CATARC, силовая установка прошла оценку на соответствие стандарту выбросов China VI. Двигатель объемом 14,6 л развивает мощность 600 лошадиных сил и крутящий момент 2800 Н·м, а его максимальный тепловой КПД достигает 46,8%.

© Weichai Power

Компания заявляет, что WP15 стал первым в мире мощным водородным двигателем внутреннего сгорания, который соответствует этим требованиям по выбросам.

Как работает новый двигатель

В отличие от обычных водородных двигателей с распределенным впрыском топлива, WP15 использует систему непосредственного впрыска. Водород подается прямо в камеру сгорания, где воспламеняется с помощью свечи зажигания.

Такая схема помогает решить одну из главных проблем водородных двигателей — риск преждевременного воспламенения смеси и обратных вспышек. Из-за высокой скорости горения водорода инженерам приходится точно контролировать процесс смешивания топлива с воздухом и момент зажигания.

Во время испытаний двигатель проверяли в разных режимах, включая холодный запуск, работу на низких оборотах, максимальную нагрузку и резкие изменения нагрузки.

«Испытания охватили полный диапазон условий эксплуатации, включая холодный пуск, работу на холостом ходу на низких оборотах, работу на высоких оборотах при полной нагрузке и переходные изменения переменной нагрузки, что позволило подтвердить показатели выбросов, надежность и стабильность двигателя в реальных условиях эксплуатации», — заявили в Weichai.

Двигатель для грузовиков и спецтехники

Конструкция WP15 более чем на 90% совпадает с архитектурой традиционных дизельных силовых установок. Это означает, что его можно адаптировать для существующих тяжелых транспортных средств без серьезной переделки платформы.

В компании считают, что двигатель подойдет для дальнобойных грузовиков, карьерных самосвалов, портовой техники, промышленного оборудования и крупных водородных генераторов.

«Разработанный для экологически чистого тяжелого транспорта, двигатель WP15 использует архитектуру с непосредственным впрыском водорода и искровым зажиганием, обеспечивая лучшие в отрасли показатели», — говорится в пресс-релизе.

Почему важен высокий КПД

Для двигателей внутреннего сгорания тепловой КПД показывает, какая часть энергии топлива превращается в полезную работу. У WP15 этот показатель достигает 46,8%, что близко к уровню современных дизельных двигателей.

Инженеры добились этого за счет оптимизации камеры сгорания и точного управления моментом зажигания. Это позволяет эффективнее использовать энергию водорода и уменьшать потери тепла.

Еще одна особенность системы — возможность работать с водородом разной степени очистки. В отличие от топливных элементов, где примеси могут повредить катализатор, водородный двигатель внутреннего сгорания менее чувствителен к качеству топлива.

Weichai Power рассматривает WP15 как основу для более широкого внедрения водородных технологий в тяжелом транспорте. Компания планирует развивать производство таких двигателей и участвовать в проектах по использованию водорода в промышленности.

При этом эксперты отмечают, что распространение водородных двигателей будет зависеть не только от характеристик самих установок, но и от развития инфраструктуры производства, хранения и заправки водородом.