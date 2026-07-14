Российский космонавт оценил вероятность встречи с инопланетянами

Российский космонавт Петр Дубров признался, что у экипажей МКС нет специальных инструкций на случай встречи с инопланетянами: вероятность этого события считается настолько низкой, что подобные сценарии заранее не прорабатываются. Об этом он сообщил на предполетной пресс-конференции на Байконуре.

Отвечая на соответствующий вопрос, Дубров пояснил: «Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся». При этом он допустил, что если бы подобное все же произошло, то необходимые рекомендации разработали бы уже постфактум.

Впрочем, на станции существует универсальный порядок действий на любой непредвиденный случай: экипаж должен взаимодействовать со специалистами на Земле и совместно вырабатывать решение. Дубров, который будет командиром корабля, ответственным за российский сегмент, а в какой-то период и командиром МКС, подчеркнул, что в такой ситуации главным для него станет безопасность экипажа.

Австрийский космонавт сделал признание об инопланетянах

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» запланирован на 14 июля в 17:48. В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Орбитальная миссия продлится 261 сутки. По российской программе запланировано более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.