Археологи сделали редкое открытие в Центральной России

Археологи Новгородского государственного университета, работая в городе Пестово Новгородской области, сделали редкое открытие — они обнаружили фрагмент арабской серебряной монеты, дирхама, отчеканенного во второй половине VIII века. Как сообщили в пресс-службе НовГУ, находка уникальна для этого региона.

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Позже, уже после завершения основных раскопок, неподалёку был найден и целый экземпляр монеты.

По словам сотрудников Молого-Мстинского отряда Центра археологических исследований, монета относится к раннему этапу правления династии Аббасидов и датируется примерно 765–785 годами. Примечательно, что дирхам оказался разрезанным — в древности его специально разделили на части.

Руководитель отряда, научный сотрудник Центра Валерий Сюборов объяснил, что в эпоху становления Древнерусского государства арабское серебро, из-за отсутствия собственной монетной чеканки, выполняло роль платёжного средства.

На Руси его называли кунами, ногатами или резанами. Поскольку дирхамы были крупными, их часто рубили, чтобы получить более мелкую единицу для расчётов — найденная монета как раз из таких. В отдельных случаях их также использовали как украшения.

Сюборов подчеркнул, что находка уникальна для Пестова и расширяет представление о географии памятников эпохи викингов на территории Древней Руси. Дирхам подтверждает активные торговые контакты с арабами в Средневековье — через Мологу, левый приток Волги, шёл прямой путь к Каспийскому морю и далее к Арабскому халифату.

Эта гипотеза, предположенная археологом Владиславом Равдоникасом, описывает один из маршрутов Волжско-Балтийского пути «из варяг в арабы» через реки Сясь, Воложбу, Чагоду, Чагодощу, Мологу и Волгу до города Булгар.