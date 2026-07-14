Россиянам рассказали, почему важно покупать смартфоны без мерцания

Невидимые глазу человека шим и мерация, которыми оснащены некоторые смартфоны и ПК, могут перенапрягать зрение во время работы перед экраном. Офтальмолог Дарья Орлова рассказала «МК» почему при покупке гаджета важно выбирать модели с пометкой Flicker‑Free.

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«При покупке новой техники выбирайте мониторы и смартфоны с пометкой Flicker-Free (без шим/мерцания), поскольку невидимое глазу мерцание заставляет глаза перенапрягаться, провоцируя циклическую утомляемость и головную боль», — уточняет она.

Чтобы уменьшить экранный эффект на глаза эксперт по информационной безопасности Лука Сафонов советует выключить автояркость и не ставить монитор напротив окна.

По словам экспертов, отсутствие мерцания является ключевым параметром при покупке техники.