Россиянам рассказали, почему важно покупать смартфоны без мерцания
Невидимые глазу человека шим и мерация, которыми оснащены некоторые смартфоны и ПК, могут перенапрягать зрение во время работы перед экраном. Офтальмолог Дарья Орлова рассказала «МК» почему при покупке гаджета важно выбирать модели с пометкой Flicker‑Free.
«При покупке новой техники выбирайте мониторы и смартфоны с пометкой Flicker-Free (без шим/мерцания), поскольку невидимое глазу мерцание заставляет глаза перенапрягаться, провоцируя циклическую утомляемость и головную боль», — уточняет она.
Чтобы уменьшить экранный эффект на глаза эксперт по информационной безопасности Лука Сафонов советует выключить автояркость и не ставить монитор напротив окна.
По словам экспертов, отсутствие мерцания является ключевым параметром при покупке техники.