Как сохранить зрение при работе с гаджетами

Современный ритм жизни ставит новые вызовы перед нашим зрением. Свет рекламных экранов, фары автомобилей, неоновые вывески, сухой воздух в офисах и метро — глаза жителя мегаполиса подвержены постоянной нагрузке и практически не отдыхают.

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Как сохранить здоровое зрение в условиях постоянной цифровой нагрузки, «Вечерней Москве» рассказала руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон», врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

Глаза не отдыхают

Еще пару лет назад офтальмологи беспокоились о нескольких часах экранного времени в сутки, сегодня же цифровая нагрузка стала практически непрерывной. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и VR-устройства сформировали новую среду, в которой глаза работают с повышенной нагрузкой без полноценного отдыха.

На этом фоне врачи фиксируют стремительный рост возникновения компьютерно-зрительного синдрома. Его симптомы могут быть знакомы многим: сухость глаз, ощущение песка, покраснение, снижение четкости зрения к вечеру, головные боли и быстрая утомляемость глаз.

Одной из главных причин специалисты называют изменение частоты моргания при работе с гаджетами. По данным Springer Nature, во время чтения с цифровых устройств она снижается на 45–55 процентов по сравнению с обычными условиями. Из-за этого слезная пленка испаряется быстрее, а поверхность глаза становится более уязвимой к сухости и раздражению.

Контактные линзы лучше очков

В мегаполисе глаза постоянно переключаются между разными задачами: экран смартфона, дорога, офис, спортзал, вечерняя прогулка. Поэтому коррекция зрения сегодня должна быть не только точной, но и удобной для повседневной жизни — без ощущения, что привычный ритм приходится подстраивать под ограничения.

Контактные линзы могут стать решением для людей, которым важно сохранять четкость зрения в течение дня и свободно двигаться в разных условиях. Они не запотевают при перепаде температур, способны не мешать во время тренировок и не ограничивать боковое зрение за рулем.

Для жителей большого города особенно важны стабильность изображения и комфорт глаз к вечеру. Современные контактные линзы разрабатываются с учетом высокой зрительной нагрузки: длительной работы за экранами, сухого воздуха, частого перемещения между улицей, транспортом и офисом. Современные технологии позволяют поддерживать увлажненность линзы, снижать ощущение сухости и сохранять ясность зрения с утра до позднего вечера.

Отдельное значение имеет влияние степени освещения. В городе глаза постоянно сталкиваются с яркими источниками света — от экранов гаджетов до фар и вывесок. Некоторые современные контактные линзы могут сохранять четкость изображения в таких условиях, а также снижать зрительный дискомфорт, связанный с бликами и перепадами освещения.

Синий свет — новый вызов

Отдельной темой последних лет стал синий свет, источником которого являются LED-экраны смартфонов, компьютеров и искусственного освещения. Именно он считается одним из факторов повышенной зрительной усталости.

Синий свет сильнее рассеивается, поэтому для его фокусировки глазам приходится работать интенсивнее. После нескольких часов за экраном человек может замечать снижение контрастности изображения, затуманенность зрения и ощущение тяжести в глазах и переутомление.

По словам эксперта, современные технологии контактных линз разрабатываются с учетом цифрового образа жизни — сохранения устойчивости слезной пленки, поддержания длительного комфорта и способности снижать зрительное напряжение. В некоторых контактных линзах также встроен фильтр вредного коротковолнового синего света.

Как снизить нагрузку на глаза

Полностью исключить цифровую нагрузку сегодня невозможно, но снизить ее влияние вполне реально, если соблюдать простые, но эффективные правила.

20–20–20

Одно из главных правил называется «20–20–20»: каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии около шести метров минимум на 20 секунд. Это помогает расслабить глазные мышцы и снизить напряжение.

Увлажнение

Не менее важно следить за влажностью воздуха, особенно в помещениях с кондиционерами, использовать увлажняющие капли при необходимости и стараться чаще бывать при естественном дневном свете.

Регулярные визиты к офтальмологу

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать регулярную проверку зрения: в условиях постоянной цифровой нагрузки даже небольшие изменения могут быстрее прогрессировать.

Порой даже такой безобидный симптом, как покраснение глаз, может сигнализировать о развитии опасных недугов, которые впоследствии приводят к слепоте. «ВМ» выясняла со специалистом, какие болезни маскируются за красными глазами.